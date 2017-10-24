24/10/2017 19:13


MHP liderinden Kadir Mısıroğlu'na yönelik sert açıklamalar

Devlet bahçeli

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Kadir Mısıroğlu'na MHP lideri Devlet Bahçeli tepki gösterdi

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, Kadir Mısıroğlu'nun açıklamalarına tepki olarak, 'Milli mücadeleyi kötülemek için fırsatta konuşanların, hatta ‘keşke Yunan galip gelseydi’ diyenlerin varlığı utanç vericidir. Bunlara bir delinin hezeyanı mı diyelim? Diyemeyiz kanımız çekilir. Atatürk'e sövmek bunların mesleğidir, son yıllarda bu zevatın sayısındaki artış da dikkat çekicidir. Bunlar her şey olsalar da adam olamazlar, insan olamazlar, Türk ise asla olamazlar. Cumhuriyet düşmanlarının maskesi düşmüştür.' dedi.

KADİR MISIROĞLU NE DEMİŞTİ?

"Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı"


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