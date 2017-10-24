24/10/2017 18:53


Edip Uğur istifa edecek haberlerini danışmanları yalanladı

Edip Uğur

Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'un Pazartesi günü istifa edeceğine yönelik ortaya atılan iddia Uğur'un danışmanları tarafından yalanlandı

A Haber, Balıkesir Belediye Başkanı Uğur’un pazartesi günü istifa edeceğini duyurdu. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı’nın danışmanları, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Belediye yetkilileri, Başkan Uğur’un da hakkındaki ’pazartesi günü istifa edeceği’ yönündeki haberleri televizyondan izlendiğini ve bunun doğru olmadığını söylediğini belirtti.

 

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