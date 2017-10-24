24/10/2017 08:41


Gökçek'in istifa kararının ardından Çankaya Belediyesinden ilginç paylaşım

Melih Gökçek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, önümüzdeki Cumartesi günü görevinden istifa edeceğini açıkladı. Bunun ardından Çankaya Belediyesinin sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı

Gökçek’in istifası sonrası sosyal medyada Barış Yarkadaş, ‘İstifa etmiyorsunuz! İstifa ettiriliyorsunuz! Bari bir kez doğruyu söyleyin sizi seçen halka… Bir kez!!!’ diyerek yaşanan antidemokratik uygulamaya isyan etti. Çankaya Belediyesi ise resmi hesabından Gökçek’in istifa açıklamasının ardından ‘Sevgili Çankayalılar, kutlamalarda havai fişek kullanmak kuşlara zarar vermekte, sokak hayvanlarını korkutmaktadır. Lütfen tercih etmeyin.’ paylaşımında bulundu.

 
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