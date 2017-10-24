24/10/2017 08:37


Muharrem İnce'den Gökçek'in istifa kararı hakkında bomba paylaşımlar

Muharrem İnce

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, istifasını kendi açıklayan Melih Gökçek ile diğer belediye başkanları için sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalarda bulundu

CHP’li İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Tek adam rejimi tek adam rejiminin kurulması için en fazla destek olanları yiyor.” dedi.

MASUM DEĞİLLER

“Belediye Başkanlarının zorla istifa ettirilmesi ve istifa etmezlerse gereği yapılır tehdidine boyun eğmeleri masum olmadıklarını gösteriyor” ifadelerini kullanan İnce, “Suçunuz yoksa, yolsuzluk, usulsüzlük, yapmadıysanız, FETÖ ile ilişkiniz yoksa istifa etmezseniz gereği yapılır tehdidine niye boyun eğdiniz?” dedi.

TÜRKİYE BU SÜREÇTEN KAZANÇLI ÇIKACAK

İnce, Melih Gökçek için ise “Kimse partim istedi istifa ettim demesin Melih Gökçek AKP’nin kuruluşunda bile yoktu, o zamanlar başka parti peşindeydi. Ankara’nın kapıları sahipsiz, dinazorları öksüz, fışkiyeleri kırık kaldı ama Ankara ve Türkiye bu süreçten kazançlı çıkacak.” yorumunda bulundu.

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