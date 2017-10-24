Melih Gökçek’in boşalan koltuğuna Veysel Tiryaki mi oturacak

Melih Gökçek'in Cumartesi günü istifa edeceğini açıklamasının ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine kimin getirileceğine çevrildi

Bu isimler arasında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sincan eski belediye başkanı ve şu anki Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekili Bekir Yıldız bulunuyor.

Adaylar arasında yer alan AKP'lilerden olan Veysel Tiryaki de 13 yıl sonra imaj değişikliği yaparak, AKP'deki bıyık bırakma modasına uydu. 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçilen Tiryaki, 13 yıllık başkanlığı döneminde ilk kez bıyıklı görüntülendi. Tiryaki 13 Eylül'de Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında yerel yönetimler proje yarışması kapsamında “Maddeye Değil Hayata Sarıl” projesi ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almıştı. Tiryaki bu toplantıda da bıyıksızdı. Geçen sürede Tiryaki'nin bıyık bıraktığı görüldü. Tiryaki bıyıklı fotoğraflarını sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı.