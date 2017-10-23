Akşener hastane çıkışı konuştu 'Deniz Baykal'ın durumu iyiye gidiyor'

Meral Akşener, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP'li milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti

MHP’den ihraç edilen ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Meral Akşener, Deniz Baykal'ı ziyaret sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte açıklama yaptı. Akşener açıklamasında, “Değerli siyaset adamı, hepimiz için duayen olan Sayın Baykal’ın rahatsızlığının iyiye doğru gitmiş olduğunu öğrendik. Ailesi ve siyasetteki yol arkadaşları ile görüştük. İyimser bir ruh hali ile ayrılıyorum. İnşallah en kısa sürede aramıza döner diye umut ediyorum. Dualarımız kendisiyle beraber” dedi. Özgür Özel ise her geçen gün daya iyi haber aldıklarını belirterek, “Dua etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.