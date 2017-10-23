23/10/2017 15:06


Meral Akşener Aytun Çıray iddialarına yanıt verdi

meral akşener

CHP İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın kurulacak yeni partiye geçeceğine dair iddialar hakkında Meral Akşener açıklama yaptı

Bir gazetecinin, CHP Milletvekili Aytun Çıray’ın partisinden istifa ederek kurulacak olan partiye transfer olacağına ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine Akşner, şöyle cevap verdi. "Kendisine soracaksınız, ben bir şey diyemem. Ama şöyle bir hedefimiz yok bizim. Ne AK Parti’den, ne CHP’den ne de MHP’den parantez içerisinde ’transfer’ yapıp da bir grup kurma hedefimiz yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kurulumuz kurulduktan sonra karar verecek. Arkadaşlarımız benim olmamı söylüyorlar, öyle bir durum söz konusu olduğunda başından ilan ediyorum, 100 bin imzayla yola çıkmayı düşünüyorum. O noktada bir kararımız var. Şayet bu aday ben olacaksam, dolayısıyla bugün grup kurarsanız 30’a çıkar yarın bir gün ne çıkar.O nedenle diğer siyasi partilerle geçmişte olduğu gibi transfer manasında bir çalışmamız yok. Ama şunu söyleyeyim. Bizimle yürümek isteyen her siyasi görüşten arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık. O da başka bir şey"

 

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