Meral Akşener Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret edecek

Kuracağı yeni partinin neredeyse hazırlıklarını tamamlayan Meral Akşener, Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret edecek

Meral Akşener, geçen hafta başından bu yana Ankara İbn-i Sina Hastanesinde yatan CHP eski Lideri, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyarete gidecek.Akşener, saat 14.30'da hastaneye giderek Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak, yakınlarına geçmiş olsun, dileğinde bulunacak.

Akşener, yeni partinin kurucular kurulu ile yarın bir toplantı yapacak. Çarşamba günü de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde partinin adını ve amblemini, kurucularını kamuoyuna açıklayacak.