23/10/2017 14:58


Abdülkadir Selvi açıkladı 'Odasını topladı bugün istifa edecek'

abdülkadir selvi

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin makam odasını topladığını ve bu akşam görevinden istifa edeceğini açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan AK Partili önemli bir kaynak Recep Altepe’nin bugün saat 16:00’da istifa edeceğini bildirdi. Altepe’nin makam odasını topladığı ve bu akşam yapacağı açıklama ile görevinde istifa edeceği belirtildi.

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