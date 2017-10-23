23/10/2017 10:27


AK Partili vekil Melih Gökçek'in istifa edeceği tarihi söyledi

Melih Gökçek

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz yaptığı açıklamada, yarın Melih Gökçek'in görevinden istifa edeceğini duyurdu

Deligöz, "Gökçek'in önümüzdeki salı (24 Ekim) günü istifasını vereceğini biliyorum. Bunu da kamuoyunu söylüyorum" dedi.

Orhan Deligöz, Gökçek için "AK Parti'nin rakipleriyle özellikle de CHP ile en iyi mücadele eden AK Partili belediye başkanıydı" ifadesini kullanırken, "Ancak Cumhurbaşkanımızın öngördüğü metal yorgunluğunu kabul etmeliyiz. Bu bir bayrak yarışıdır" dedi.

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'nin sunucusu Tahir Sarıkaya da daha önce canlı yayında "Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek. Direndiği falan yok" demişti.

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