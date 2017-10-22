Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

İbiş, yaptığı açıklamada, "Beynin daha da rahatladığını, ödem çözülme sürecinin devam ettiğini gördük. Deniz beyin zaman zaman cihazdan çıkarılsa da cihazlı solunum ve beyin destekli tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ancak gün içerisinde fazla yorulmaması için cihazla desteklemeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SABIRLA BEKLEYECEĞİZ

Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve 7 gündür Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP Eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu ile ilgili doğru bilgilendirmek adına hastaneden sık sık açıklama yapılıyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın şuurunun kapalı ve durumun ciddiyetini koruduğu bilgisi verdi. Prof. Dr. İbiş, "Yaşamsal bulguları normal seyrini koruyor. Genel durumu stabil. Elbette ki en önemli şey nörolojik muayeneleri, beyin sapı refleksleri olumlu, beyin sapının oldukça korunmuş olduğunun bulguları bunlar. Düşük hızda da olsa, beyin fonksiyonları gün be gün daha iyiye gidiyor. Ağrılı uyaranlara kısmen de olsa cevap başladı, bu da beyin fonksiyonlarının geri dönüşü açısından önemli. Ancak beynin toplanması süreç alır, sabırla beklemek lazım" açıklamasında bulundu.

Bugün tomografi çekildiğini de aktaran İbiş, "Beynin daha da rahatladığını, ödem çözülme sürecinin devam ettiğini gördük. Deniz beyin zaman zaman cihazdan çıkarılsa da cihazlı solunum ve beyin destekli tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ancak gün içerisinde fazla yorulmaması için cihazla desteklemeyi tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.