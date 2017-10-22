22/10/2017 15:46


Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması

Deniz Baykal

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

İbiş, yaptığı açıklamada, "Beynin daha da rahatladığını, ödem çözülme sürecinin devam ettiğini gördük. Deniz beyin zaman zaman cihazdan çıkarılsa da cihazlı solunum ve beyin destekli tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ancak gün içerisinde fazla yorulmaması için cihazla desteklemeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SABIRLA BEKLEYECEĞİZ

Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve 7 gündür Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP Eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu ile ilgili doğru bilgilendirmek adına hastaneden sık sık açıklama yapılıyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın şuurunun kapalı ve durumun ciddiyetini koruduğu bilgisi verdi. Prof. Dr. İbiş, "Yaşamsal bulguları normal seyrini koruyor. Genel durumu stabil. Elbette ki en önemli şey nörolojik muayeneleri, beyin sapı refleksleri olumlu, beyin sapının oldukça korunmuş olduğunun bulguları bunlar. Düşük hızda da olsa, beyin fonksiyonları gün be gün daha iyiye gidiyor. Ağrılı uyaranlara kısmen de olsa cevap başladı, bu da beyin fonksiyonlarının geri dönüşü açısından önemli. Ancak beynin toplanması süreç alır, sabırla beklemek lazım" açıklamasında bulundu.

Bugün tomografi çekildiğini de aktaran İbiş, "Beynin daha da rahatladığını, ödem çözülme sürecinin devam ettiğini gördük. Deniz beyin zaman zaman cihazdan çıkarılsa da cihazlı solunum ve beyin destekli tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ancak gün içerisinde fazla yorulmaması için cihazla desteklemeyi tercih ediyoruz" şeklinde konuştu. 

 
İlgili Haberler
Mansur Yavaş

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e gönderme

Melih Gökçek

Bomba açıklama 'Melih Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek'

Recep Altepe

İstifası istenen belediye başkanı suskunluğunu bozdu

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında konuştu

Son Dakika Haberleri
askeri sevkıyat

Sıfır noktasına fırtına obüs ve tank birlikleri sevkıyatı sürüyor

Aykut Kocaman

Aykut Kocaman futbolcularını Galatasaraylı o isim konusunda uyardı

Ömer Çavuşoğlu

Fenerbahçeli eski yönetici 'Tarihi bir skor çıkabilir'

Sofiane Feghouli

Galatasaraylı taraftarlar Feghouli için özel hazırlandı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Barzani, Amerika ve İsrail’in sessizliği

Peşmergebaşı Barzani, tüm uyarılara kulak tıkayıp, Kuzey Irak’ta referandumu yaptıktan sonra bir de meydan okumuş ve “Herhangi bir grup Kerkük’ün durumunu güç kullanarak değiştirmeye çalışacaksa ...

Devam