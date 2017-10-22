22/10/2017 09:58


Bomba açıklama 'Melih Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek'

Melih Gökçek

Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yönettiği Beyaz TV’nin sunucusu Tahir Sarıkaya, Gökçek'in önümüzdeki günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden istifa edeceğini duyurdu

Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanları arasında geçiyordu. Ancak şimdiye kadar istifa etmemesi, ‘istifaya direndiği’ şeklinde yorumlanmıştı.

Sarıkaya, dünkü Uyan Türkiyem programında, Gökçek’le telefonda görüştüğünü belirterek şunları söyledi: “10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek’le ilgili ‘CHP’li’ dediler, ‘CHP’ye geçiyor’ dediler. ‘Meral Akşener’e geçiyor‘ dediler, 10 gündür… ‘Tayyip Erdoğan’la ilgili önemli şeyler çıkaracak, AK Parti’yi kötüleyecek’ dediler. Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor sevgili seyirciler. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği mirendiği yok.”


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