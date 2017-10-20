20/10/2017 12:31


CHP lideri Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında konuştu

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Bizi sevindiren kötüye gidiş yok, umutluyuz. İnşallah hastalığa direnir ve bir süre sonra görevine yani parlamentoya gelir, milletvekilliğini sürdürür. Bütün dualarımız Sayın Baykal'la, inşallah kısa süre içinde şifa bulur ve hastaneden ayrılır." diye konuştu.


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