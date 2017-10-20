20/10/2017 09:29


Bülent Arınç'ın Melih Gökçek paylaşımı sosyal medyayı salladı

bülent arınç

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Melih Gökçek'le yaşadığı kavga unutulmayan Bülent Arınç'ın Twitter hesabındaki paylaşımı dikkat çekti. Arınç twitter hesabında daha önce attığı bir tweeti 'sabitlenmiş tweet' haline getirerek en üste koydu.O tweette Gökçek'in daha önce istifa edeceğini söylediği halde vazgeçtiğini gösteren görüntüler şu ifadelerle yer alıyordu:

"Bir Hint Atasözünde denir ki: 'EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR'"

İşte o tweet:


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