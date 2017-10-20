Melih Gökçek istifa yolunun sonuna yaklaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa etmek için hazırlıklarının sona erdiği öğrenildi

Melih Gökçek’in belediyedeki önemli birimlere icraatlarla ilgili çalışma yapılması talimatını verdiği öğrenildi. ASKİ, EGO, Fen İşleri Daire Başkanlığı gibi birimlerden dün öğle saatlerine kadar yaptıkları çalışmaları isteyen Gökçek’in bu hazırlığı, “İstifa toplantısında 23 yılı aşkın başkanlık döneminde yaptıklarını anlatacak” diye yorumlandı.

Gökçek’in yakın çalışma arkadaşlarıyla hafta başından bu yana yaptığı toplantılarda, “Bu iş buraya kadar. AK Parti hareketine karşı bir tutum içerisinde bulunmamız, zarar veren bir tavır sergilememiz mümkün değil” diyerek ‘Direnç gösteriyor’ iddialarına yanıt verdiği belirtiliyor. İstifa sürecinin uzamasıyla ilgili belediyeye yakın kaynaklar, “Mesele direnç değil. Bize de sürpriz olan bir süreç yaşıyoruz. Pek çok konuda yarım kalan işler var, süreç bu yüzden uzadı” diyor.

MELİH GÖKÇEK İSTİFASI İÇİN SÜRE Mİ İSTEDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Polonya dönüşü yaptığı istifa çağrısının üzerine dünkü basın toplantısında bu çağrısını yinelemesi “Gökçek bugün mü istifa edecek?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak Gökçek’e yakın kaynaklar, Gökçek’in 13 Kasım’daki Büyükşehir Belediye Meclisi’ne kadar süre isteyeceğini iddia ederek, “İstifa konusunda sorun yok. İstifa edeceğini zaten söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün desin, bugün bırakır. Meclis üyeleriyle vedalaşma talebini iletecek” diyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2 hafta içinde görevinden istifa edeceği konuşuluyor.