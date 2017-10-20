20/10/2017 09:15


Melih Gökçek istifa yolunun sonuna yaklaştı

Melih Gökçek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa etmek için hazırlıklarının sona erdiği öğrenildi

Melih Gökçek’in belediyedeki önemli birimlere icraatlarla ilgili çalışma yapılması talimatını verdiği öğrenildi. ASKİ, EGO, Fen İşleri Daire Başkanlığı gibi birimlerden dün öğle saatlerine kadar yaptıkları çalışmaları isteyen Gökçek’in bu hazırlığı, “İstifa toplantısında 23 yılı aşkın başkanlık döneminde yaptıklarını anlatacak” diye yorumlandı.

Gökçek’in yakın çalışma arkadaşlarıyla hafta başından bu yana yaptığı toplantılarda, “Bu iş buraya kadar. AK Parti hareketine karşı bir tutum içerisinde bulunmamız, zarar veren bir tavır sergilememiz mümkün değil” diyerek ‘Direnç gösteriyor’ iddialarına yanıt verdiği belirtiliyor. İstifa sürecinin uzamasıyla ilgili belediyeye yakın kaynaklar, “Mesele direnç değil. Bize de sürpriz olan bir süreç yaşıyoruz. Pek çok konuda yarım kalan işler var, süreç bu yüzden uzadı” diyor.

MELİH GÖKÇEK İSTİFASI İÇİN SÜRE Mİ İSTEDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Polonya dönüşü yaptığı istifa çağrısının üzerine dünkü basın toplantısında bu çağrısını yinelemesi “Gökçek bugün mü istifa edecek?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak Gökçek’e yakın kaynaklar, Gökçek’in 13 Kasım’daki Büyükşehir Belediye Meclisi’ne kadar süre isteyeceğini iddia ederek, “İstifa konusunda sorun yok. İstifa edeceğini zaten söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün desin, bugün bırakır. Meclis üyeleriyle vedalaşma talebini iletecek” diyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2 hafta içinde görevinden istifa edeceği konuşuluyor. 


şırnak maden kazası
7 işçinin can verdiği göçükte herkes serbest bırakıldı
zehirlenme olayı
Son dakika çok sayıda öğrenci apart topar hastaneye kaldırıldı
eşref kolçak
Eşref Kolçak kaza geçirdi
Volkan Demirel
Dev derbi öncesi 'Ben hep buradayım' mesajı
Beyaz Show
Beyaz Show'un başlayacağı tarih belli oldu
İlgili Haberler
Recep Altepe

İstifası istenen belediye başkanı suskunluğunu bozdu

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında konuştu

bülent arınç

Bülent Arınç'ın Melih Gökçek paylaşımı sosyal medyayı salladı

devlet bahçeli

MHP lideri 'Melih Gökçek'in ne faydasını görüyoruz'

Son Dakika Haberleri
şırnak maden kazası

7 işçinin can verdiği göçükte herkes serbest bırakıldı

zehirlenme olayı

Son dakika çok sayıda öğrenci apart topar hastaneye kaldırıldı

eşref kolçak

Eşref Kolçak kaza geçirdi

Volkan Demirel

Dev derbi öncesi 'Ben hep buradayım' mesajı

 Yazarlarımız
mustafa oz

Huzur İstiyoruz

Nelerle uğraşıyoruz yarabbi... Bize akıl ver. Her gün şehitlerimizin al bayrağımaza sarılı cenazelerei geliyor. Aileler, analar babalar, eşler çocuklar ve tüm insanlarımız perişan. Yüzler gülmüyor. ...

Devam