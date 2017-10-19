19/10/2017 17:22


CHP liderinden istifası istenen Melih Gökçek'e destek

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden istifasının istenmesiyle ilgili açıklama yaptı

CHP lideri konuyla igili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bulunduğu bazı belediye başkanlarına yönelik 'istifa etmezlerse bedeli ağır olur' dedi. İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçebileceğine işaret etti. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Öteden beri söylediğim şu, 'milli irade, halkın iradesi, seçimle gelen seçimle gitmeli' diyoruz, bunun dışındaki bütün yolları doğru bulmuyorum. Bir kişi seçimle gelmişse, onu makamından edecek kişinin de ona oy veren vatandaşlar olması lazım. Dolayısıyla bu tür yaklaşımları doğru bulmadığımı daha önce de ifade etmiştim. Bu sadece AK Parti'li belediye başkanları için değil, bütün belediye başkanları için geçerli bir kural. Bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, yasa dışılığı varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor zaten. Onun dışında insanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum." 


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