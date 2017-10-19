19/10/2017 17:15


Ak Parti Genel Başkan Danışmanı istifa etti

Şaban Dişli

Ak Parti Genel Başkan Danışmanı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığına geçtiğimiz günlerde atanan Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, istifa dilekçesinde 'Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim' dedi.Son dakika: AK Partide sürpriz istifa... Şaban Dişli görevinden ayrıldı

"ARKADAŞLARIMIN YORUMLARI BENİ RAHATSIZ ETTİ"

Dişli, bugün genel merkeze verdiği istifa dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek şöyle dedi: "Bu şerefli göreve atanmamın ardından gerek basın gerek sosyal medya gerekse parti içinden birçok arkadaşımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor. Partime ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman hangi makam ve mevkide olursa hizmet etmeyi bir onur olarak kabul ediyorum. Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim."

Kaynak: Hürriyet


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