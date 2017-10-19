19/10/2017 14:51


CHP müftülere nikah yetkisi için harekete geçti

chp

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen müftülere nikah yetkisi veren düzenlemeyi CHP Anayasa Mahkemesine taşıyacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili, "Konuyu hem hukuken hem Anayasa Mahkemesi boyutunda hem de siyasi olarak karşı çıkmaya ve deşifre etmeye devam edeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün 'Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul ili Eyüp ilçesinin adının Eyüpsultan Olarak Değiştirilmesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği Kanun Tasarısı'nın altıncı maddesi yapılan oylamada kabul edilmişti.


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CHP müftülere nikah yetkisi için harekete geçti
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