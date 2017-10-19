19/10/2017 14:25


Deniz Baykal kritik saatleri atlattı

deniz baykal

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Deniz Baykal hala yoğun bakımda

Beyine giden ana damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlenen ve 4 günde 3 kez ameliyat edilen Baykal, ilk operasyondan sonraki 72 saatlik kritik dönemi atlattı.Tedavisine uyutularak devam edilen Baykal, bugün saat 08.45'de tomografiye girdi.

Tomografi sonuçlarının bir önceki güne göre daha iyi olduğu öğrenilirken, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in saat 12.45'te doktorlarla değerlendirme toplantısı yaparak tomografi sonuçlarını değerlendireceği ve ardından Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağı ifade edildi.

Bu arada sabah saatlerinden bu yana hastaneye ziyaretler devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye gelerek Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra doktorlarından bilgi aldı.

 


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