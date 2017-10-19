Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım görüşmesinde neler konuşuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam saat 22.00 civarında Beştepe’de bir araya geldi

Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği buluşmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Cumhurbaşkanlığı’nda Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammad Buhari ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul’a gideceği için çarşamba gününün akşamına alındığı öğrenildi.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve Başbakan, resmi programlarında bulunmayan sürpriz görüşmede istifası istenen Ankara, Bursa, Balıkesir belediye başkanlarının durumunun yanı sıra Kuzey Irak’taki gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan ile Yıldırım’ın iki hafta önceki olağan görüşmesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Beştepe’yi ziyareti nedeniyle ertelenmişti. Cumhurbaşkanı ile Başbakan, geçen hafta da Beştepe yerine AK Parti Genel Merkezi’nde buluşmuştu.