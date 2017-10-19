19/10/2017 08:47


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım görüşmesinde neler konuşuldu

cumhurbaşkanı erdoğan ve binali yıldırım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam saat 22.00 civarında Beştepe’de bir araya geldi

Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği buluşmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Cumhurbaşkanlığı’nda Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammad Buhari ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul’a gideceği için çarşamba gününün akşamına alındığı öğrenildi.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve Başbakan, resmi programlarında bulunmayan sürpriz görüşmede istifası istenen Ankara, Bursa, Balıkesir belediye başkanlarının durumunun yanı sıra Kuzey Irak’taki gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan ile Yıldırım’ın iki hafta önceki olağan görüşmesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Beştepe’yi ziyareti nedeniyle ertelenmişti. Cumhurbaşkanı ile Başbakan, geçen hafta da Beştepe yerine AK Parti Genel Merkezi’nde buluşmuştu.


altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum 19 Ekim 2017
Kübra Dikmeli
Sevgilisine kaçmak isteyen kızın sonu ölüm oldu
Osman Kavala
Osman Kavala İstanbul Havalimanında gözaltına alındı
Melih Gökçek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etmezse sonuçları ağır olur'
cumhurbaşkanı erdoğan ve binali yıldırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım görüşmesinde neler konuşuldu
İlgili Haberler
Bülent Tezcan

Bülent Tezcan 'Deniz Baykal siyasetin ender simalarından birisi'

Yüksel Akgün

HDP'li Yüksel Akgün dahil 6 kişi tutuklandı

mhp

MHP'de 126 kişi daha istifa etti

Faruk Akdoğan

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etti

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum 19 Ekim 2017

Kübra Dikmeli

Sevgilisine kaçmak isteyen kızın sonu ölüm oldu

Osman Kavala

Osman Kavala İstanbul Havalimanında gözaltına alındı

Melih Gökçek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etmezse sonuçları ağır olur'

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Kerkük’ten Peşmerge izi Siliniyor

Irak askeri güçleri ile İran destekli Haşti Şabi güçleri Kerkük’e yönelik saldırıları ile kenti iki günde ele geçirmişti. Barzani’nin peşmergeleri ise kaçarak canlarını kurtardı. Özetle, ...

Devam