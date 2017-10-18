Bülent Tezcan 'Deniz Baykal siyasetin ender simalarından birisi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, hastanede tedavi gören Deniz Baykal için "Sayın Deniz Baykal sadece Türk siyasetinin değil dünya siyasetinin ender simalarından birisidir." açıklamasında bulundu

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisinin sürdüğünü belirten ve acil şifa dileğinde bulunan Bülent Tezcan, "Umutla yeniden sağlığına kavuşacağı günleri bekliyoruz. Sayın Deniz Baykal, sadece Türk siyasetinin değil dünya siyasetinin ender simalarından birisidir. Birikimiyle hem CHP hem Türkiye hem de dünya siyasetine verdiği katkıları herkes bilir. Kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını özlemle bekliyoruz." diye konştu.