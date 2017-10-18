18/10/2017 17:26


HDP'li Yüksel Akgün dahil 6 kişi tutuklandı

Yüksel Akgün

Bursa'da HDP İl Başkanı Yüksel Akgün dahil 6 kişi terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen günlerde Bursa ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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