18/10/2017 17:21


MHP'de 126 kişi daha istifa etti

mhp

Kayseri'nin Sarız İlçesi'nde eski ilçe Başkanı İbrahim Şimşek'in de olduğu 126 kişi partiden istifa ettiklerini açıkladı

Konuyla ilgili olarak söz konusu dilekçeleri ilçe yönetimine sunduklarını açıklayan Şimşek, “Bu dava 48 yıllık ben 60 yaşındayım. Bu 48 yıllık sürede davamın devamlı peşinden koştum. Yıllarca Ocak Başkanlığı emeklilikten sonra da Parti Başkanlığı yaptım. Hakkım varsa helal olsun. Ama anlaşıldı ki bizi yönetenlerin iktidar olma hevesi yok. Ülkücü gençler hep sokakta boş geziyorlar. Birileri saltanat sürerken, Ülkücülerin bu durumu beni çok üzmüştür. Bu yüzden görünen lüzum üzerine partimden istifa ediyorum. İstifa edenler çoğunlukla geçmiş döneme ait, ocak başkanları, parti başkanları ve yönetimde bulunan arkadaşlardan oluşmaktadır. Meclis Üyesi Yaşar Arkalı ve yönetimde bulunan arkadaşları 126 kişi birlikte istifa ettik. Eski yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanı ve kadın kolları başkanı olan isimlerde istifa eden arkadaşlarımız arasında yer alıyor. Birlikte MHP´den istifa ettik” dedi.

Diğer yandan MHP Sarız eski ilçe Başkanı Şimşek, partiden istifa edenlerin istifa dilekçelerini ilçe seçim kuruluna teslim ettiklerini belirtti. Şimşek, istifa eden isimlerin de yeni parti kurma çalışmasını sürdürdükleri belirtilen Meral Akşener ve arkadaşlarına destek vereceklerini açıkladı.


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