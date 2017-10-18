18/10/2017 10:25


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal talimatı

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece Deniz Baykal’ın doktoruyla yaptığı görüşmenin ardından Özel Kalemi Hasan Doğan’a talimat verdi

CNN Türk’te yer alan habere göre; Hasan Doğan, Yeditepe Üniversitesi Başkanı Bedrettin Dalan’a ulaştı ve Yeditepe Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe’yi Ankara’ya götürdü. Deniz Baykal’ı kontrol eden Türe, Baykal’ın durumunun stabil olduğunu ve beyin ölümünün gerçekleşmediğini açıkladı.


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