18/10/2017 09:22


MHP lideri Bahçeli Deniz Baykal için mesaj yayınladı

devlet bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da tedavi gören CHP'li Milletvekili Deniz Baykal için önce ailesi ve sonra da CHP'lilere geçmiş olsun dileklerini iletti

MHP lideri Bahçeli, Baykal için yayınladığı mesajında, şunları kaydetti: "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'a, ailesine ve CHP mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

 

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