18/10/2017 09:09


CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Dualarımız Deniz Bey ile beraber'

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisinin devam ettiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu

Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden ve bilgi alan  Kılıçdaroğlu, "Hekim arkadaşlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bütün dualarımız Deniz beyle beraber" ifadelerini kullandı. 

Sayın Baykal'ı nöbetleşe bekliyoruz

CHP milletvekili Barış Yarkadaş, nöbetleşe Deniz Baykal'ın ve  ailesinin yanında olacaklarını kaydetti.  Yarkadaş yaptığı açıklamada " Milletvekili arkadaşlarımız Sayın Baykal'ı hastanede yalnız bırakmıyor. Meclis çalışmalarını da aksatmamak amacıyla nöbetleşe olarak sürekli sayın Baykal'ın ve ailesinin yanındayız. Az öncede Meclis'te OHAL ve çeşitli tezkerelerin onaylanmasının bitmesinin ardından bir grup milletvekili Sayın Baykal'ı yeniden ziyarete geldi. Sayın Genel Başkanımızda yukarıda , ailesiyle görüşüyor, doktorlarından da bilgi alıyor. Yaklaşık 50 milletvekili arkadaşımızla buradan ayrıldıktan sonra diğer arkadaşlarımız gece nöbetini devralmaya gelecekler" diye konuştu. 

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