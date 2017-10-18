18/10/2017 09:04


Özgür Özel konuştu Deniz Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti mi

Özgür Özel

Deniz Baykal'ın art arda ameliyata alınmasının ardından sosyal medyada Baykal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği konuşuluyor

Öncelikle Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Deniz Baykal’ın “beyin ölümünün gerçekleştiğini”, Spor sunucusu Emre Tilev de öldüğünü ileri sürdü. Bu iddiaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklama yaptı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıkamada “Doktorların son açıklamasından bu yana sağlık durumunda bir değişiklik yok” ifadelerini kullandı.

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