Meclis'te kargaşa anları CHP ve AKP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi

OHAL ile ilgili Meclis'te yapılan görüşmeler sırasında CHP ve AKP'li isimler arasında gergin anlar yaşandı

AKP’li vekillerin konuşmasına tepki gösteren CHP'li Ozgür Özel, Meclis Kürsüsü’nün kişinin kendini FETÖ şampuanıyla yıkayacağı yer olmadığını söylemesi üzerine tansiyon yükseldi. CHP’li Özel’in, AKP’nin atamaları hakkında eleştirilerde bulunması üzerine, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Özel arasında karşılıklı sataşmalar başladı. AKP Dağ’ın, ‘böyle bir ahlaksızlık, şerefsizlik yok’ şeklinde konuşmaları üzerine iki isim birbirinin üstüne yürüdü, oturuma ara verildi.

Kaynak: SÖZCÜ