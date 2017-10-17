17/10/2017 14:27


Doktoru ameliyat sonrası açıklama yaptı 'Uyutuluyor'

Deniz Baykal

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın ameliyattan sonraki sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

İbiş yaptığı açıklamada, “Çünkü beyinle ilgili hastalıklarla 48-72 saatte bazı komplikasyonların olabileceğini söylemiştik. Kafa içi basıncı artması nedeniyle ani gelişen bir durum. Arkadaşların bunu saptaması ve bunun da beyinde bir hasara, sağlam dokularda başka sorunlara yol açmaması için derhal müdahale ettiler. Ameliyatı yaparak o basınca bağlı yeni hasar oluşma riskini ortadan kaldırdılar. Elbette bu rahatlık beyin ödeminin olumsuz etkisini ortadan kaldırdı. Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat” ifadelerine yer verdi.

Deniz Baykal’ın, beynin istirahat de tutulması, yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir ve akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle uyutulduğunu söyleyen İbiş, “Akşam 8 gibi tekrardan tomografisi çekilecek. Şu anda bulunduğumuz durumda her şey hekim arkadaşlarımızın kontrolünde. Tedaviler başarıyla uygulanıyor. Bundan sonraki süreçte farklı sürprizlerle karşılaşabilir miyiz bilemiyoruz. O yüzden de sık takipler, sürekli muayeneler yapılıyor. Deniz Bey’e ziyaret bir süre yasak. Çünkü enfeksiyon riskini alsın istemiyoruz. Her karşılaştığıyla birkaç kelime konuşmak istiyor. Kimsenin görüşmesine izin verilmeyecek” ifadelerini kullandı.

İbiş, beyine kan akışında bir problemin olmadığına dikkat çekerek, Baykal’ın son durumuna ilişkin şunları söyledi: “Hasarlı bölge dışında diğer bölgelerin kanlanmasında bir problem yok. İkinci ameliyat kafa içi basıncının yükselmesi sebebiyle onun doğurabileceği ikinci riskleri önleyebilmek içindi. Bizim için önemli olan hayati risklerini ortadan kaldırabilmekti. Arkadaşlar gayet zamanında, gayet iyi bir müdahaleyle bu operasyonu yaptılar. Kafa içi basıncına bağlı oluşabilecek hasarların önüne geçtiler. Bundan sonraki süreçte yeni riskler oluşabilir. Ama şu koşullar altında, şu anki bulgularla devam ettiği taktirde tablonun daha da iyiye gideceğini vurgulamak istiyorum. Şunu da not etmek istiyorum, çok ciddi bir hastalık geçiriyor. Bu gerçeği de bilmek lazım. Beyin hastalıklarında riskler her zaman vardır, sürprizler her zaman vardır. Bütün imkanlarımız burada mevcut, elden gelen yapılacaktır. Buna rağmen önümüzdeki süreçlerde farklı tablolarla karşılaşabiliriz. Arkadaşlar onu da düşünüyorlar, ne gibi tedbirler alacaklarını da sürekli planlıyorlar. Şu anda takipten, beklemekten başka çaremiz yok.”

Baykal’ın, kol ve bacağında güçsüzlük olduğu yönündeki iddiaları da cevaplandıran İbiş, “Şu anda zaten uyutulduğu için onu değerlendirmek çok güç. Ama güçsüzlük devam ediyor. Uyandırılarak bu değerlendirilebilir. Doğru değerlendirilmesi hasta uyandırıldığı zaman yapılabilir. Her şey yolunda giderse akşam 08.00'deki tomografiden itibaren uyandırılma sürecine girecek. Orada da arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeyi yapacaklar. Belki de daha iyi sonuçta söyleyebilirler bilemeyiz” dedi.

 


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