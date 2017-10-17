MHP liderinden ilginç çıkış 'Üniversite sınavını tamamen kaldıralım'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında eğitim sistemini eleştirirken "Hükümete teklifimiz şu gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım" açıklamasında bulundu

MHP lideri Bahçeli şu sözlerle devam etti: 'Hükümete çağrıda bulunuyorum bir el verin bir ses verin bir irade gösterin. Soruyorum; Üniversite sınavını kaldırmaya var mısınız? Haydi Türk gençliğinin ümüğünü sıkan üniversite sınavı kousunda iş birliği yapalım..'