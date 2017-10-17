17/10/2017 11:43


CHP'li Özgür Özel 'Gökçek can çekişe çekişe gidiyor'

Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Melih Gökçek'in istifa edeceğine dair basında çıkan haberler hakkında konuştu

CHP'li Özgür Özel, “Anadolu'da çok kötü adamlar için ‘Ölürken çok acı çekti' veya ‘Bu kolay kolay can vermez' derler. Bazı siyasi ömürlerin de bitişinin böyle olduğunu görüyoruz. Böyle olması normal ama bunun bir de hukuk boyutu olacak” dedi.

Özel, “Gökçek'le ilgili takibatı mı yapacaksınız?” sorusuna da “Gökçek can çekişe çekişe gidiyor ama sonunda bunun bir hukuki boyutunun olması lazım. Bunu bugün AK Parti yaptı yaptı, yapmadı önümüzdeki hükümette büyük bir zevkle takipçisi biz olacağız” yanıtını verdi.

Kaynak: Sözcü


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