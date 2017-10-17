17/10/2017 11:40


Deniz Baykal ameliyat oldu işte sağlık durumu

Erkan İbiş

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, bu sabah ameliyata alınan CHP'li milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Prof. Dr. İbiş, "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Baykal'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Baykal'a gerekli müdahalelerinin yapıldığını kaydeden Demircan, "Gerekli müdahalelerden sonra yapılan izlemeler sonunda yeni bir müdahale gerekince gerekli müdahaleyi yapıyorlar arkadaşlar. Şu anda endişe edilecek bir noktada değiliz. Baykal inşallah bu rahatsızlığın üstünden gelecek buradaki tedavisi sonucunda sağlığına kavuşacağını umut ediyoruz. Şu anda detay bilgiye girmek istemiyorum. Gerekli açıklamayı hastane yakacak. Bir müdahale daha yapılıyor Baykal'a. Ailesine geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.

Bu sabah yeniden ameliyata alınan Baykal'ın ameliyatı sona erdi. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 

CHP'nin doktor milletvekillerinden Metin Lüftü Baydar hastane önünde açıklama yaptı, şu bilgileri verdi:

''Beyinde ödem artmıştı ameliyat kararı verildi. Beyindeki kanlanmanın tam olduğu, beyin dokusunun canlı olduğu gözlendi. Beynin içindeki ödem boşaltılarak ameliyata son verildi. sağlık durumu iyidir. Beyindeki bütün damarlar çalışmaktadır. Canlı olmayan bir doku yoktur. Yoğun bakımdan çıkınca onun burada “Nerde kalmıştık” diye yapacağı açıklamaları izleyeceğiz.''

 

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