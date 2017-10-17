Deniz Baykal'ın hayatını kurtaran telefon

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal dün sabaha karşı fenalaşarak hastanede tedavi altına alındı. Baykal'ın saat 05.19’da danışmanını arayıp yardım istemesinin hayatının en büyük şansı olduğu açıklandı

Kusma ve boğulma hissiyle uyanan Baykal, yüksek ateşin yanı sıra sol kol ve bacağında hissizlikve boğulma hissi yaşadı ve 05.19’da vakit kaybetmeden danışmanını aradı. Hızlı bir şekilde eve gelen danışmanı Baykal’ı Memorial Hastanesi’ne ulaştırdı. Burada beyine giden damarında pıhtı tespit edildi. Bu sırada Baykal’ın tıp doktoru oğlu, Prof. Dr. Ataç Baykal’a haber verildi. Baykal, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne gönderilirken anjiyo için hazırlıklar tamamlandı. Saat 08.00 gibi anjiyoya alınan Baykal’ın damarındaki pıhtı alındı ve stent takıldı.

Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin merak edilen açıklama öğle saatlerinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş’ten geldi. İbiş, “Bilinci gayet açık, konuşabiliyor. Her olayın farkında, güç kaybında da geri dönüş görülüyor. Hızla hastaneye nakli; hepsi önemli. Tabii sonuç olarak bu süreçlerde en önemli şey ilk 6 saattir. İlk müdahaleler 6 saat geçmeden yapıldı, bu büyük bir şans. Daha büyük bir hasarla karşılaşabilirdik, şimdi hafif bir hasardan bahsediliyor. Bana göre, iyileşmeden sonra eski aktivitesine kavuşacaktır. Tahmin ediyorum ki 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavisi yapılacak” dedi.

İbiş, şunları söyledi: 'Bizim için önemli risklerden biri de kanama riskidir ama ben sanıyorum ki Deniz Bey’in güçlü bünyesi bunların üstesinden gelecektir. Asıl sonuçlar 48 hatta 72 saat içerisinde çok daha rahat bir şekilde ortaya konulacaktır. Çünkü, bir akciğer enfeksiyonu. Her şeyden önce bilinci açık. Zamanı, yeri, her şeyi, yaşını, takvimi çok iyi hatırlıyor. Bunlar da bizim avantajımız.'