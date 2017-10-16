Kulisleri sallayan bomba iddia Melih Gökçek odasını mı topladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in AK Parti tarafından istifası istendiği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı’na gitti

Melih Gökçek’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la son kez görüşmek istediği kulislere yansırken, bu görüşmenin havaalanında gerçekleşebileceği iddia edilmişti. Gökçek'in Erdoğan ile havaalanında ozel görüşme sansı bulamadığı ve ayak üstü sohbet ettiği bildirildi. Gökçek’e yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Gökçek’in Erdoğan’la son bir kez görüşme talebi olduğunu söyledi.

Melih Gökçek odasını mı topladı

Diğer yandan Gökçek’in hem Dikmen’deki başkanlık konutunda hem de belediyedeki makam odasındaki kişisel eşyalarını topladığı iddia ediliyor.