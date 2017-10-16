MHP'li ismin istifasında tek adam vurgusu

Çanakkale Belediye Meclisi üyesi MHP'li Ufuk Demirbaş, partiden istifa ettiğini duyurdu

Partiden istifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Demirbaş, şu açıklamayı yaptı:

“Eğitimin sisteminin çöktüğü, ekonominin can çekiştiği, dış politikası iflas etmiş, genç ve üreten insanının geleceğini yurt dışında aradığı, vatandaşının mutsuz, keyifsiz ve umutsuz olduğu bu ülkede, elinde sermaye olarak sadece dinin kaldığı, partililerin kendi çocuklarını kolejlere, yurtdışına eğitim için gönderirken, ülkenin fakir ve gariban çocuklarını ‘dindar nesil yetiştiriyoruz’ diye imam hatiplere teşvik eden, ülkenin kurucu değerlerini önemsizleştiren ve Mustafa Kemal Atatürk’ü ders kitaplarında sıradanlaştıran, herkesle kavga eden, herkesi tehdit eden, metal yorgunluğu zannettikleri aslında çürüme sürecine girmiş ve tüm iradesini tek bir kişiye teslim etmiş bir partiyle, aynı yolda yürümeye karar vermiş siyaset anlayışının bir parçası olmak istemediğimden dolayı, Çanakkale Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa kararı aldığımı tüm kamuoyuna bildiriyorum. Eğitimde felaket tablonun, bilimde olmayışımızın, sanatta yok oluşumuzun, sporu siyasetin getirdiği noktanın, dünya yapay zekayı tartışırken teknolojide geri kalmışlığımızın ve yoksulluğumuzun nedenleri üzerine kafa yormak ve ortak çözümler bulmak için ülkesini gerçekten seven, niyeti devleti ele geçirmek, gücü elde tutmak değil bu ülkenin temiz insanlarına fayda ve katkı sunmak isteyen insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Bugünkü sistem, öteki gördüğümüz bizden farklı düşünen, farklı inanan, farklı yaşayan toplumun bütün kesimleriyle de diyalog kurmak, duygu birliği oluşturmak ve ortak değerlerimize vurgu yapmayı da gerektiriyor. Bu ülkeyi tek adamın değil, herkesin eşit, özgür, üreten ve insan gibi yaşadığı saygın bir ülke yapabileceğimize insanlarımızı ikna etmek için yakın bir zamanda yola çıkıyoruz.”