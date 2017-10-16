Doktoru ilk kez açıkladı 'Deniz Baykal uyanamayabilirdi'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin önemli bir bilgi verdi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. İbiş, "Muhtemelen Deniz Bey öksürükle uyandığı sırada o beyin hasarının doğurduğu bir sonuçla uyandı. Uyanmış olması büyük bir şans, uyanmayabilirdi de. Hızla hastaneye nakli hepsi önemli. Tabii sonuç olarak bu süreçlerde en önemli şey ilk 6 saattir. İlk müdahaleler 6 saat geçmeden yapıldı, bu büyük bir şans. Daha büyük bir hasarla karşılaşabilirdik, şimdi hafif bir hasardan bahsediliyor. Bu, büyük bir şans. Bana göre, iyileşmeden sonra eski aktivitesine kavuşacaktır. Eski fonksiyonlarına dönecektir. Bundan sonraki süreçte akciğere tükürük kaçması oldu, ona yönelik tedaviye de başlandı. Her şey yolunda giderse, inşallah görevinin başına dönecektir diye tahmin ediyorum" dedi.