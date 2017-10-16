16/10/2017 16:11


Doktoru ilk kez açıkladı 'Deniz Baykal uyanamayabilirdi'

deniz baykal

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin önemli bir bilgi verdi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. İbiş, "Muhtemelen Deniz Bey öksürükle uyandığı sırada o beyin hasarının doğurduğu bir sonuçla uyandı. Uyanmış olması büyük bir şans, uyanmayabilirdi de. Hızla hastaneye nakli hepsi önemli. Tabii sonuç olarak bu süreçlerde en önemli şey ilk 6 saattir. İlk müdahaleler 6 saat geçmeden yapıldı, bu büyük bir şans. Daha büyük bir hasarla karşılaşabilirdik, şimdi hafif bir hasardan bahsediliyor. Bu, büyük bir şans. Bana göre, iyileşmeden sonra eski aktivitesine kavuşacaktır. Eski fonksiyonlarına dönecektir. Bundan sonraki süreçte akciğere tükürük kaçması oldu, ona yönelik tedaviye de başlandı. Her şey yolunda giderse, inşallah görevinin başına dönecektir diye tahmin ediyorum" dedi.

 

ersun yanal
Trabzonspor'da Ersun Yanal devri sona erdi
Atiker Konyaspor
Konyaspor'dan Galatasaraylı taraftar hakkında açıklama
galatasaraylı taraftar
Galatasaraylı taraftarın darp edilmesiyle ilgili flaş gelişme
Monaco Beşiktaş
Monaco Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta başlayacak
tff
Dev derbi öncesi Riva'da kritik görüşme
İlgili Haberler
milli güvenlik kurulu

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

nazliaka

Nazlıaka’dan O Rektör Hakkında Suç Duyurusu

erdoğan ve baykal

Cumhurbaşkanı, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

deniz baykal

Son dakika Deniz Baykal yoğun bakıma alındı

Son Dakika Haberleri
ersun yanal

Trabzonspor'da Ersun Yanal devri sona erdi

Atiker Konyaspor

Konyaspor'dan Galatasaraylı taraftar hakkında açıklama

galatasaraylı taraftar

Galatasaraylı taraftarın darp edilmesiyle ilgili flaş gelişme

Monaco Beşiktaş

Monaco Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta başlayacak

 Yazarlarımız
turker erturk

İktidarın Anlayamadığı Nedir?

Türkiye’de iktidar şöyle düşünüyor; “Madem ki ABD Suriye ve Irak coğrafyasında IŞİD’le mücadele etmek istiyor, niçin benimle işbirliği yapmıyor, beraberce askeri operasyona ışık yakmıyor ve ...

Devam