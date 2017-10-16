Nazlıaka’dan O Rektör Hakkında Suç Duyurusu

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rektör Gönüllü’nün sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı “yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmak ateş tutmaktan daha korkunçtur” açıklamasına tepki gösteren Nazlıaka: "Bu zihniyetler insanlığın yüz karasıdır; her türlü ideolojinin üzerinde konumlanması gereken bilim yuvalarından derhal uzaklaştırılmalıdır.” dedi.

Nazlıaka avukatı Mehtap Cabak aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda Anayasa'nın 10. Maddesinde yer alan eşitlik ilkesini hatırlatarak “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” maddesine atıfta bulundu. Rektörün açıklamasının ülkemizin kanayan yarası olan kadın sorununun pekişmesine hizmet ettiğini dile getiren Nazlıaka şunları söyledi: “Toplumu ayrıştıran bu kadın düşmanı açıklamayı bilim insanı sıfatı taşıyan bir kişinin ağzından duymak iki kat üzücü. Ne yazık ki iktidar ve ona yaranmak isteyen bazı unvanlı kişiler eğitim kurumlarını ideolojik bir aygıta dönüştürme çabasındalar. Son dönemlerde Mustafa Talha'nın FETÖ'cü olduğu iddiaları, YÖK'ün bile rektörü başarısız bulduğu ve onu bypass eden uygulamaları olduğu basına yansımıştı. Şimdi AKP'ye yaranma çabasıyla "kadınlara" saldırıyor. NAZLIAKA: REKTÖRÜN AKIL SAĞLIĞI ŞÜPHELİ Daha iki gün önce İstanbul Pendik’te 17 yaşında Helin Palandöken katledildi. Kadına düşman bu tarz açıklamalar yapan herkesin kadına yönelik şiddetin ilk aşamasının sözlü şiddet olduğunun farkına varması şarttır! Bir kez daha söylüyorum: Kimse makam ve mevkisine güvenip laiklik karşıtı açıklamalar yapabileceğini, kendi gerici düşüncelerini toplum öğretileri haline getirebileceğini sanmasın! Biz kadınlar ayaktayız ve hayattayız; bu karanlık kafalara pabuç bırakmayız. İktidar temsilcileri ülkemizi "okumuşların şerrinden” korumakla övünürken, biz kadınlar okuyana saygı duymayı da, okumuş ama cahil kalmışlarla mücadele etmeyi de biliriz. Akıl sağlığından şüphe ettiğimiz bu rektör derhal o koltuktan alınmak zorundadır" dedi.