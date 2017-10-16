16/10/2017 10:44


Cumhurbaşkanı, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

erdoğan ve baykal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavi altına alınan CHP'li milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkındabildi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i bu sabah telefonla arayarak CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş'ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi. CHP Antalya Milletvekili Baykal, Fransa'dan dönüşünde gece yarısı ateşi yükselmesinin ardından, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. 


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