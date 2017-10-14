14/10/2017 08:30


Mehmet Ali Şahin eski sekreteri ile evlendi

Mehmet Ali Şahin

Eski AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, eski sekreteri Zuhal Fırat ile hayatlarını birleştirdi

Çiftin şahitliklerini eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık yaptı.

Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise törene katılmadı.


Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe'den sert çıkış 'Bana ırkçı diyenler...'
Hepatit A
Kalifornia'da şimdi de Hepatit A alarmı
ankara yol durumu
Ankara'da 15 Ekim Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak
kalifornia yangın
Orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor
Bahar Öztan
Bahar Öztan için dua istediler
İlgili Haberler
melih gökçek

Melih Gökçek'in açıklamaları 'veda mı ediyor' dedirtti

devlet bahçeli

Vize gerilimiyle ilgili MHP liderinden sert açıklamalar

visa

Kuzey Kıbrıslı Türkler ABD’nin vize yasağından etkilendiler mi

mustafa akinci

Akıncı, Gerçekten bağımsız bir yargıya sahibiz

Son Dakika Haberleri
Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe'den sert çıkış 'Bana ırkçı diyenler...'

Hepatit A

Kalifornia'da şimdi de Hepatit A alarmı

ankara yol durumu

Ankara'da 15 Ekim Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

kalifornia yangın

Orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Sınırımızda terör şovu ve Amerikan tehdidi

Amerika ile vize krizinden sonra, silahlı PKK/ YPG’li teröristlerin sınırımıza yakın bölgede adeta Türkiye’yi tehdit edercesine şov yapması önemsenmelidir. Yıllardır Amerika tarafından beslenen, örgütlenen ve ...

Devam