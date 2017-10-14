Melih Gökçek'in açıklamaları 'veda mı ediyor' dedirtti

Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tamamladığı hizmetlerin sunumunu yaptı

Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı programda, son günlerde hakkında istifa iddiaları konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de “Eski Ankara, Yeni Ankara” isimli bir sunum yaptı.

Sunumun sonunda dikkat çekici ifadeler kullanan Gökçek, “Bu hizmetleri gerçekleştirdik, bu hizmetleri gerçekleştirirken özellikle Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma ve hükümetime teşekkürlerimi, şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Herşey imkan demektir, verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır” dedi.