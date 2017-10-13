Kuzey Kıbrıslı Türkler ABD’nin vize yasağından etkilendiler mi

ABD’nin vize yasağı KKTC’de Kıbrıslı Türkleri kapsıyor mu

Yurdagül ATUN-Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçiliği Kuzey Ofisi KKTC’deki vize başvurularında hiçbir değişikliğe gidilmediğini açıkladı. Buna göre Kıbrıslı Türkler vizelerin durdurulması gerginliğinden etkilenmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya alması, iş dünyası yanında, eğitim, sağlık ve aile bağları nedeniyle ABD’ye gidecek olanları tedirgin etti. ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Türkiye’deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır” denirken, gözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çevrildi.

Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçiliği Kuzey Ofisi’nden alınan bilgiye göre, KKTC’den gerçekleştirilecek vize işlemlerinde hiçbir değişikliğe gidilmediği öğrenildi. Yurdagül Atun’a konuşan yetkili, prosedürde hiçbir değişiklik olmadığını, daha detaylı bilginin https://cy.usembassy.gov adresinden alınabileceğini ifade etti.

Süreç nasıl gelişti?

ABD, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir karara imza atmış, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı. Ankara'dan da vize başvurularının durdurulmasına karşın mütekabiliyet ilkesi yürürlüğe sokularak jet misilleme gelmişti.

ABD Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada 'son yaşanan olaylar ABD hükümetini Türkiye'nin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin verdiği güvenlik taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla Türkiye'de yer alan ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır' ifadesi kullanılmış, Türkiye de ABD'nin büyük tepki toplayan kararına karşı Washington Büyükelçiliği aracılığıyla şu benzer açıklamayı yapmıştı: "Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti'ni, ABD Hükümeti'nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD'deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Söz konusu uygulama etiket vizenin yanı sıra e-vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır." Yurdagül ATUN-Kuzey Kıbrıs

Yurdagül ATUN, Avrupa için Kuzey Kıbrıs’tan vize konusunu yazdı