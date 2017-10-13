Akıncı, Gerçekten bağımsız bir yargıya sahibiz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yargı bağımsızlığının demokrasilerin vazgeçilmezi ve temeli olduğunu vurgulayarak “Ne mutlu bize ki gerçekten bağımsız bir yargıya sahibiz dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yargı bağımsızlığının demokrasilerin vazgeçilmezi ve temeli olduğunu vurgulayarak “Ne mutlu bize ki gerçekten bağımsız bir yargıya sahibiz. Bunu da gözümüz gibi korumak durumundayız” dedi.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün sabah Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’i ziyaret etti.Akıncı, Yüksek Mahkeme’ye ziyaret nedenini açıklarken yargının devletin, toplumun temel direklerinden biri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:“Halkımızın da en güven duyduğu kurumlardan bir tanesi. Adli Yıl geçtiğimiz günlerde açıldı, açılışı birlikte yaptık. Bu ziyaretle hem bu önemli kurumumuzun yeni Adli Yıl’da yapacağı çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni etmek, hem de görev süremin neredeyse ortalarına geldim, bugüne kadar bir ziyaret yapmayı hep istiyordum, yapamadım, bugün bunu gerçekleştirmek nasip oldu.”Mustafa Akıncı, ülkenin önemli kurumlarına iade-i ziyaretler başlattığını hatırlatarak kurumlar arası diyaloğun gerekliliğinin bilinciyle konuları konuşacaklarını ayrıca içinden geçmekte oldukları süreçle ilgili görüş alışverişi fırsatı bulacaklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni Adli Yıl’ın hayırlı ve daha az vukuatlı olması temennisinde bulundu.Akıncı, yargı bağımsızlığının demokrasilerin vazgeçilmezi ve temeli olduğunu vurgulayarak “Ne mutlu bize ki gerçekten bağımsız bir yargıya sahibiz. Bunu da gözümüz gibi korumak durumundayız. Çünkü yargısı bağımsız, adil olmayan bir ülkede yaşam gerçekten çekilmez hale gelir. Dolayısıyla daha mutlu daha huzurlu bir gelecek, ancak toplumların yargısına güven duymasıyla, adaletine inanmasıyla mümkün olur” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkede yargıda ağır işleyen bir mekanizma ve çok fazla dava olduğunu, adaleti hızlı dağıtabilmek adına yapılması gerekenler bulunduğunu belirterek, “Bunlar zaten Adli Yıl’ın açılışında konuşulmuş konulardır ama yargı bağımsızlığımız altı çizilmesi gereken önemli özelliğimizdir bu ülkede ve bunu bu şekilde devam ettirmek de en önemli kararlılıklarımızdan bir tanesidir diye düşünüyorum” dedi. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de hem ziyaret için hem de Meclis’te onaylanan Mahkemeler (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girmesi için gerekli imzayı önceki gün attığını öğrenmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.Şefik, yargıya güvenin yüksek olmasından iftihar ettiklerini ve yasadaki tadilat sonrası bunu daha da pekiştirecekleri ümidini dile getirdi.Şefik, “Yargımızın biraz yavaş işlediği hepimizin bildiği bir gerçek. Bunu da el birliğiyle inşallah bir şekilde halledeceğiz. İnşallah icra yasamızı da bu sene ele alırsak onu da halletmiş olacağız” dedi.Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Mahkemeler (Değişiklik) Yasası’nın mahkemelere neler sağlayacağı sorusunu yanıtlarken “mahkemelerdeki kadroların artacağını, özellikle kaza mahkemesi yargıçlarının özlük haklarıyla ilgili sorunlara rahatlama getireceğini; ara emirlerinin katı kurallarının biri ortadan kaldırıldığı için ara emri sayısının azalacağını ve böylece yargıçların diğer konulara daha çok zaman ayırabileceğini; disiplin yargılama sürecinin de daha düzenli yapılabileceğini” söyledi.Lefke’de İlçe Seçim Kurulu’nun oluşturulamaması konusundaki soru üzerine de Şefik, Lefke Kaza Mahkemesi Başkanı’nın seçildiğini ancak kadro olmadığı için Mahkemeler (Değişiklik) Yasası’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra veya 18 Ekim’de emekli olacak bir yargıcın yerine yeni kaza mahkemesi başkanının yemin ederek Lefke İlçe Seçim Kurulu Başkanı olarak da görevine başlayabileceğini anlattı.Şefik, “İki haftalık süre için farklı bir seçim kurulu oluşturup sonra değiştirmenin pratikte faydası olmayacaktı. Zaten şimdi seçim yoktur. Sırf kadro sorunu nedeniyle Lefke İlçe Seçim Kurulu’nun açıklanmasını bir iki hafta ertelemiş olduk ama önümüzdeki hafta açıklanacak” diye konuştu.