CHP heyeti Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Ağbaba, ameliyatın ardından Berberoğlu'nun iyi ve moralli göründüğünü dile getirdi. Ağbaba, Berberoğlu'nun İstinaf Mahkemesinin kararından çok memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"En büyük memnuniyeti de özgürlüğüne kavuşmasından dolayı. Partisine, örgütüne, kendisine inananlara da mahcup olmadığı için çok memnun gözüküyor. 'Mahkeme kararıyla örgütüme, partime, beni sevenlere, bana inananlara mahçup olmadım. Ben casus olmadığımı baştan beri söylüyordum. Buraya girerken de o güvenle girdim, o güvenle burada kalmaya devam ediyorum.' dedi. En kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağını umuyor."

"İçeride yattığı her dakika bu ülkenin itibarına zarar"

Özgür Özel de Berberoğlu'nu İstinaf Mahkemesi kararının ardından ilk kez ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Enis Berberoğlu'nu hangi makam, hangi merci tutuyorsa artık aklını başına alsın. Bundan sonra içeride yattığı her dakika bu ülkedeki herkese ve bu ülkenin itibarına zarardır." diye konuştu.

Yakup Akkaya ise İstinaf Mahkemesinin kararının ardından Berberoğlu'nun moralinin yerinde olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Bizim görüşmemizden önce avukatıyla açık görüşü vardı. Anayasa Mahkemesine müracaatları olmuş, onu bekilyorlar. Sanırım en kısa süre içinde adalet yerini bulacaktır, Enis Berberoğlu da Meclisteki görevinin başına dönecektir." dedi.