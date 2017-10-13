13/10/2017 13:27


Muharrem İnce o iddialara ateş püskürdü

Muharrem İnce

Halk TV'de açıklama yapan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin kendisiyle ilgili olarak Bursa, İstanbul gibi illere belediye başkanı adayı yapılacağı yönünde çıkan haberlere tepkisini gösterdi

Muharrem İnce yaptığı açıklamada, "Ben geçmişte bir iddiada bulundum. Genel başkan olmak ve bu ülkeyi yönetmek istiyorum dedi. İddiamın arkasındayım ama 2019 seçimleri öncesi aykırı ses çıkarmamaya çalışıyorum. Bir gün bakıyorum Ankara'ya, bir gün Bursa'ya, bir gün ise İstanbul'a aday oluyorum. Bunları küçümsüyor değilim ama bunu birilerinin kasıtlı olarak yaptırdığını biliyorum. Bu haberleri CHP'liler yaptırıyor" ifadelerini kullandı.

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