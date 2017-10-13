13/10/2017 12:12


Meral Akşener'e destek için istifa ettiler

mhp

Kastamonu'nun Küre ilçesinde MHP'li 100 kişi Meral Akşener'in kuracağı partiye destek vermek için istifa etti

MHP Küre İlçe Başkanı Muammer Türkoğlu ile birlikte 100 partili görevinden istifa ettiklerini verdikleri dilekçe ile bildirdi.

Türkoğlu, şöyle konuştu:

"MHP Genel Merkezi, baştan itibaren demokratik ve meşru bir hak olan kongre talebini ihanetle eş tutmuş, kongre talep edenlere akıl almaz iftira ve hakaretlerde bulunmuştur. Yaşanılan bu süreç ve referandum süreci, MHP Genel Merkezi ile yollarımızın tamamen ayrıştığını, ülkü ve gönül birlikteliğimizin kalmadığını net olarak ortaya çıkarmıştır. Siyasi partilerin, fikirleri iktidara taşımak için var olduğuna inanan bizler için MHP çatısı altında mücadele etmenin fikirlerimizi iktidara taşımaya bir katkısı olmayacağı görülmüştür. Kuşkusuz ki ideallerimizi, fikirlerimizi iktidara taşımak için mücadelemiz sürecektir. Zira bu bizler için yaşama gayesidir. Ancak bu mücadelenin artık MHP çatısı altında sürdürülmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle sayın Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye destek vereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz."


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