Cengiz Çandar Türkiye’nin dış politikası belirsizliklerle dolu

Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından organize edilen bir toplantıda konuşan Cengiz Çandar Türkiye’nin Suriye politikasını Kürt sorununu ve bölgeyi değerlendiren bir konuşma yaptı

Centre for Turkey Studies (CEFTUS)/Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından organize edilen bir toplantıda konuşan Cengiz Çandar Türkiye’nin Suriye politikasını, Kürt sorununu ve bölgeyi değerlendiren bir konuşma yaptı.

Ev sahipliğini İşçi Partisi’nden Londra Enfield North Bölgesi Milletvekili Joan Ryan’ın yaptığı programda Ryan CEFTUS’un çalışmalarının Türkiye’nin ve bölgenin anlaşılması açısından Çandar gibi uzmanları getirerek önemli bir katkı sağladığını söyledi. Ryan Britanya siyasetçilerinin gelişmeleri derinlemesine anlayabilmek ve parlamentoda konuya ilişkin önergeler verebilmek için bağımsız ve partizan olmayan CEFTUS’un diyaloğu sağladığını belirtti. Kendisinin parlamentoda Kürt sorununu bir çok kez gündeme getirdiğini söyleyen Ryan sözlerine bölgede insan haklarının korunması ve çatışmaların sonlandırılması gerektiğini ekledi.

Bugünlerde Stockholm Üniversitesi Asya, Orta Doğu ve Türkiye Çalışmaları Departmanında akademisyen olarak görev alan Çandar konuşmasında 2011’de ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreci, Suriye’deki iç savaşı ve bunların dahilinde bölgedeki Kürtleri ve Türkiye’nin dış işleri politikasını değerlendirdi.

Suriye’deki Kürtlerin 2015 yılı ile birlikte İŞİD’e karşı mücadelelerinde dünya sahnesine çıkmaları ve Türkiye’nin müttefiki ABD’den destek almaları ve diğer yandan da Rusya’nın bölge üzerine kurduğu hakimiyeti değerlendiren Çandar Türkiye’nin en önemli kaygısının bir Kürdistan devleti oluşturulmaması olduğunu söyledi. Sınırlarında olabilecek egemen bir Kürt devleti endişesinin Türkiye dış siyasetine şimdiye dek belirlediğini ve bundan sonra da belirleyeceğini söyleyen Çandar ABD ve Rusya arasında arada kaldığını da söyledi.

Çandar Türkiye’nin PKK’nın bir terör uzantısı olarak gördüğü Suriye’deki PYD’ye (Demokratik Birlik Partisi) ABD’nin destek vermesi ile yaşanan krizler ve Rusya ile bir Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi ile daha da engebeli hale gelen ilişkiler dolayışyla Türkiye’nin ABD ve Rusya’yı memnun etmeden kendi emellerine ulaşamayacağını anladığını söyledi.

‘Arap Baharı’ ile Türkiye’nin ilk kez Cumhuriyet tarihinde Orta Doğu’da taraf olduğunu söyleyen Çandar ülkenin dış politikasının belirsizlikler dolu olacağını sözlerine ekledi.