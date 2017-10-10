Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada flaş karar

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş davasıyla ilgili kovuşturma ertelendi

Siirt 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar, şöyle: “Her ne kadar 28 Mart 2011 tarihinde sanıkların üzerine atılı ‘kanuna aykırı toplantı, gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma suçunu’ işlemişse de 635 sayılı yasanın geçici 1/b maddesi gereğince, 31 Aralık 2011 tarihinden önce işlenen ve düşünce ve kanaat açıklaması şeklinde gerçekleşen ve üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçların soruşturma aşamasında ise soruşturmanın ertelenmesi, kovuşturma aşamasında ise kovuşturmanın ertelenmesinin gerektiği anlaşılmakla atılı dosyada kovuşturma aşamasında bulunduğundan ve sanıkların dava konusu eylemleri anılan maddenin yasal koşulları taşıdığından açılan davada kovuşturmanın ertelenmesine karar verildi.”