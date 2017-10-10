10/10/2017 18:20


Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada flaş karar

selahattin demirtaş

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş davasıyla ilgili kovuşturma ertelendi

Siirt 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar, şöyle: “Her ne kadar 28 Mart 2011 tarihinde sanıkların üzerine atılı ‘kanuna aykırı toplantı, gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma suçunu’ işlemişse de 635 sayılı yasanın geçici 1/b maddesi gereğince, 31 Aralık 2011 tarihinden önce işlenen ve düşünce ve kanaat açıklaması şeklinde gerçekleşen ve üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçların soruşturma aşamasında ise soruşturmanın ertelenmesi, kovuşturma aşamasında ise kovuşturmanın ertelenmesinin gerektiği anlaşılmakla atılı dosyada kovuşturma aşamasında bulunduğundan ve sanıkların dava konusu eylemleri anılan maddenin yasal koşulları taşıdığından açılan davada kovuşturmanın ertelenmesine karar verildi.”


Osman Çakmak
Osman Çakmak'ın adı memleketindeki meydana verilecek
Mehmet Samim Geredeli
Bürosunda vurulan avukat hayatını kaybetti
selahattin demirtaş
Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada flaş karar
cumhurbaşkanı erdoğan
Erdoğan açıkladı Kanal İstanbul projesi o tarihte başlayacak
iskoçya bağımsızlık
İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referanduma gidiyor
İlgili Haberler
Enis Berberoğlu

Enis Berberoğlu'ndan mesaj var 'İçerde mücadeleye devam edeceğim'

Ali Türkşen

Ali Türkşen açıkladı Akşener'in partisine katılacak mı

ilker başbuğ

İlker Başbuğ Ankara-Washington krizine dair ne dedi

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen açıklamayı yapıyor

Son Dakika Haberleri
Osman Çakmak

Osman Çakmak'ın adı memleketindeki meydana verilecek

Mehmet Samim Geredeli

Bürosunda vurulan avukat hayatını kaybetti

cumhurbaşkanı erdoğan

Erdoğan açıkladı Kanal İstanbul projesi o tarihte başlayacak

iskoçya bağımsızlık

İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referanduma gidiyor

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Banksy'nin Basquiat Hayranlığı

Jean-Michel Basquiat 31 yıl sonra Londra'ya geldi.Ve onu kapıda Banksy karşıladı! Barbican'da sergi başlamadan sadece 1 gün önce,bilet kuyruğunun başladığı duvara ve sergi salonu giriş yoluna ...

Devam