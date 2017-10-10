10/10/2017 14:29


Enis Berberoğlu'ndan mesaj var 'İçerde mücadeleye devam edeceğim'

Enis Berberoğlu

CHP'li tutuklu vekil Enis Berberoğlu, avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla cezaevinden meesaj yolladı

Tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi’nden şu mesajı yolladı: 'Hapse girerken dediğim gibi, vatan haini ve casus olmadığımı bu kararla kanıtladım. Suçsuzluğumu ispatlamama bir adım kaldı.Beni sevenler ve güvenenleri, ailemi, partimi, dostlarımı utandırmamış olmaktan dolayı sevinçliyim. Ben casus ve vatan haini olmadığımı zaten biliyordum ama bu iftiradan dolayı yakınlarımın üzülmesi benim için her türlü cezadan daha ağır yüktü. İstinaf mahkemesi kararıyla bu yükten kurtuldum. Şimdi sıra hukuken gerekmediği halde suçsuzluğumu kanıtlamakta. Belki biraz zaman alabilir, acelem yok. Siz dışarıda, ben içeride mücadeleye devam!'


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