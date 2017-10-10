10/10/2017 08:00


Ali Türkşen açıkladı Akşener'in partisine katılacak mı

Ali Türkşen

Eski SAT komandosu Ali Türkşen, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılacağını duyurdu

Türkşen'in Twitter hesabından yaptığı açıklamaları şöyle: 'Bugün katıldığım bir ropörtaj sırasında sorulan soru üzerine Sn. Meral Akşener’den partisine katılma teklifi geldiğini söyledim. Bu konudaki açıklamanın Sn. Akşener’den gelmesi daha uygun olmakla birlikte olay kendiliğinden geliştiği için açıklamakta sakınca görmedim. Türkiye’nin güzel yarınları adına hayırlı olacağına inandığım bu hareketi medeni bir şekilde eleştirecek olanlara teşekkür ederim. Bu arada katılma teklifini kabul ettiğimi de belirtmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın.'

 
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