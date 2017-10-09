09/10/2017 23:08


İlker Başbuğ Ankara-Washington krizine dair ne dedi

ilker başbuğ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize kararıyla ilgili açıklama yaptı

Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İlker Başbuğ, ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik vizeleri askıya almasını 'orantısız bir tepki' olarak değerlendirdi ve Washington'un şimdiye kadar böyle bir tepki vermediğini kaydetti. Başbuğ, "ABD hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul edilemez" diye konuştu.


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